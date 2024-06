Na noite desta quinta-feira (13), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) registrou dois roubos à mão armada na BR-265, nas cidades de Ressaquinha e Carandaí, em Minas Gerais.

De acordo com a ocorrência policial, o motorista do primeiro carro foi rendido, e o veículo foi levado pelos suspeitos. Durante a fuga, os autores capotaram o carro. Após o acidente, roubaram mais um veículo.

De posse das características do segundo veículo roubado, a PMRv localizou o carro transitando em alta velocidade em sentido contrário ao da viatura. A equipe retornou e iniciou a perseguição, ativando a operação de cerco e bloqueio com o apoio de outras viaturas. O veículo foi perdido de vista na Avenida Prefeito Simão Tamm Bias Fortes.

Após a perseguição, o carro foi encontrado abandonado nas proximidades dos prédios do bairro Grogotó. No interior do veículo, foi encontrada uma arma de fogo municiada.

Com base nas características fornecidas pelas vítimas, a polícia continua em busca dos suspeitos.