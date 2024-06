Um homem de 53 anos e uma idosa de 82 morreram na manhã deste sábado (15) após uma batida frontal entre um carro e um caminhão na MGC-354, em Presidente Olegário.

Inicialmente, as idades das vítimas foram repassadas pelos bombeiros. Contudo, a informação foi retificada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no início da madrugada de domingo (16).

Acidente

Por volta das 6h o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao acidente na km 135 da rodovia.

O caminhão com placa de Congonhal, carregado com batata frita, tinha apenas o motorista de 54 anos e seguia no sentido Presidente Olegário. Já o carro, com placa de Patos de Minas, seguia no sentido Posto Lagomar e tinha quatro ocupantes.

O motorista do caminhão contou que seguia na pista quando viu o carro tentar ultrapassar uma carreta que seguia no sentido contrário. Neste momento ele viu a carreta desviar para o acostamento e tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida no carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu duas vítimas do carro para um hospital em Patos de Minas. O homem e a idosa ficaram presos às ferragens e morreram no local. O motorista do caminhão não se machucou e dispensou atendimento. Já o condutor do carro, de 58 anos, apresentava inchaço na face, olhos avermelhados, dores pelo corpo e fratura no joelho direto.

Uma outra idosa, de 60 anos, também estava no carro e apresentava dores generalizadas pelo corpo, foram socorridos para o hospital regional em Patos de Minas.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, os corpos foram desencarcerados pelos bombeiros e entregues à funerária de plantão que os encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas.

Os dois veículos tinham situação regular. Foi feito o teste de bafômetro nos dois motoristas, que deu negativo para o uso de álcool.