Um motorista perdeu o controle da direção, bateu em uma caminhonete e caiu com o carro em uma ribanceira com cerca de 15 metros de altura na MG-265, entre Barbacena e Barroso, na tarde desse domingo (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado nas proximidades do restaurante Tio Romeu. No local, os militares constataram que dois ocupantes ainda estavam dentro do carro depois do veículo cair na ribanceira.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava no local e socorria três ocupantes da caminhonete. Os bombeiros desceram a ribanceira onde estava o carro com o motorista de 28 anos e a companheira de 25.

O jovem tinha escoriações no braço direito e a moça se queixava de dor no lado direito da clavícula.

Aos bombeiros, o motorista contou que perdeu o controle da direção, rodou na rodovia, bateu na caminhonete e caiu na ribanceira.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Carro bateu em caminhonete antes de cair na ribanceira

O casal foi imobilizado e os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento em altura para retirar os jovens do local, pois a área onde o carro caiu era íngreme de difícil acesso.

Após o resgate, o casal foi conduzido pelo Samu para o Hospital Regional de Barbacena. Não foi possível saber o estado de saúde, pois os nomes não foram revelados.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para apoio e realizou os trabalhos de rotina.