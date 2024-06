A fazenda da atriz Lúcia Veríssimo, em Chiador, pegou fogo no sábado (15). Segundo a atriz, o imóvel foi invadido por pessoas e que, ao serem flagrados pelos cachorros, eles fugiram e jogaram uma guimba de cigarro, o que iniciou o incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 1h30 na estrada da Independência, em Penha Longa. O incêndio de grandes proporções atingiu uma vegetação próxima ao imóvel e o combate às chamas foi feito durante o sábado.

Lúcia afirmou que não há uma unidade do Corpo de Bombeiros em Chiador e que foi preciso uma equipe de Juiz de Fora ir ao local combater o incêndio, uma demora de quase três horas para que os bombeiros chegassem na propriedade.

Durante este tempo, o incêndio foi combatido por Lúcia e um empregado, que precisaram de atendimento com o uso de oxigênio após respirarem a fumaça causadas pelas chamas.

Depois dos trabalhos, aos militares a Defesa Civil disse que as chamas estavam longe da residência, que iriam monitorar o local e acionariam os bombeiros caso fosse necessário novamente.

Relatos da atriz FOTO: Reprodução/Instagram - Lúcia Veríssimo

Lúcia disse que a fazenda tem 45% de mata virgem, da Mata Atlântica, e que proíbe a entrada para caça e pesca, mas que as pessoas da região “têm mania de caçar e pescar.

Durante a madrugada, o local foi invadido e os cachorros da propriedade deram sinal e foram para cima dos invasores. Durante a fuga, eles jogaram guimba de cigarro no chão e o incêndio foi iniciado.

“A gente está entrando noite adentro para tentar segurar a floresta, porque o resto da fazenda toda já foi tomada. Todos os pastos de todos os cavalos, entrando uma seca, eu não sei como é que eu vou fazer para alimentar esses animais, mas eu estou falando isso para todo mundo atentar pela irresponsabilidade das pessoas, que não só invadem”, alertou a atriz.

Uma ambulância de Chiador atendeu a atriz e o empregado dela. Lúcia disse que está com machucados no esôfago por ficar muito tempo exposta à fumaça do incêndio.

“Gente, todo mundo faz esse apelo na época das secas. Não soltem balão, não joguem lixo nas ruas, muito menos guimba de cigarro. A seca faz com que o fogo tome tudo. E água, nós não conseguimos controlar de forma nenhuma, vocês têm que ter essa consciência, toda hora se fala isso, não joguem guimba de cigarro na estrada, não soltem balão. Eu sei, a gente tá no São João, balão é uma coisa linda, mas pelo amor de Deus, gente, isso queima, isso acaba, isso dá incêndio, vocês têm que entender isso, pelo amor de Deus”, clamou a atriz em postagem feita nas redes sociais.