Dois homens, de 32 e 39 anos, foram mortos a tiros e facadas na madrugada de domingo (16), em Barbacena.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado após tiros na Rua Fernando Von Ruckert, no Bairro São Pedro. Quando a equipe policial chegou ao local, quatro pessoas estavam machucadas, duas já sem vida.

A vítima mais nova estava caída na sala de uma casa, já sem vida, com marcas de tiros na cabeça e facadas na região da barriga e costas. Já o homem mais velho estava no terreiro do imóvel com ferimentos de tiros na cabeça e facadas na região do tórax, barriga e costas.

Segundo a PM, testemunhas disseram que um carro teria parado na frente da casa com duas pessoas e outras duas chegaram pelos fundos da residência. Os suspeitos que chegaram pelos fundos atiraram contra todos que estavam no imóvel.

Os suspeitos usavam roupas escuras, estavam toucas ninjas, com coletes tipo balístico e disseram que eram policiais.

Um rapaz de 28 anos que estava na casa correu para a porta da frente e, ao sair, foi golpeado com uma faca na região da barriga, costas e braço direito. Um homem que estava na residência, de 41 anos, foi atingido com um tiro na mão esquerda e outro de raspão nos membros inferiores. As duas vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A PM segue em diligências para localizar os autores do crime.