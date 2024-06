O Aeroporto da Zona da Mata, principal opção de transporte aéreo para Juiz de Fora e região, foi eleito um dos onze mais sustentáveis do Brasil, conforme o ranking anual da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), na Classe I.

Com pontuação média de 70.61%, o Aeroporto recebeu selo do Programa “Aeroportos Sustentáveis” idealizado pela agência, se destacando em critérios como coleta seletiva, destinação adequada de resíduos, educação ambiental, eficiência energética, gestão de recursos hídricos, emissão de gases do efeito estufa, comunicação com autoridades locais, entre outros.

Como primeiro aeroporto do Brasil a conquistar a Certificação LEED Gold, em 2021, um selo sustentável internacional, o empreendimento vem investindo em ações que possibilitem diminuir os impactos ambientais em suas edificações e operações.

Para Flávio Santos, superintendente do Aeroporto da Zona da Mata, o aumento da nota conquistada pelo empreendimento em 2023 reafirma o compromisso permanente da concessionária com as questões ambientais. “Recebemos com muita satisfação este reconhecimento da Anac pelas ações ambientais do Aeroporto. Este ano, tivemos um aumento de 56% na nota em relação a 2022, o que nos coloca entre os mais sustentáveis do Brasil na Classe I. Isso comprova nosso comprometimento com a melhoria contínua dos processos que reduzem os impactos ambientais no planeta”, afirma.

De acordo com Alexander Cerqueira, Diretor da Divisão de Aeroportos da Socicam, o nível Gold da Certificação LEED, conquistado pela concessionária em 2021, estava previsto pelo poder concedente apenas para o ano de 2030. “Em 2021, antecipamos investimentos que já nos garantiram este selo de importância internacional. Desde então, temos nos dedicado a aprimorar as iniciativas ambientalmente responsáveis no ambientalmente responsáveis no empreendimento. O aumento da nota apurada pela

ANAC no último ano é um reflexo disso e comprova que estamos no caminho certo

para um futuro mais sustentável”, pontua.

O AEROPORTO DA ZONA DA MATA

O Aeroporto da Zona da Mata é a principal opção de transporte aéreo para atendimento a Juiz de Fora e toda a região. O empreendimento conta com infraestrutura moderna, Wi-Fi gratuito, amplo saguão para passageiros e usuários, capacidade para 600 mil passageiros/ano, além da segunda maior pista de Minas

Gerais, com 2.525 metros.

A Concessionária é formada pela Socicam, líder no segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil e mais de 52 anos de trajetória, e pela CBCE, referência em comércio exterior e pioneira em logística na sua área de prestação de serviços.