Um casal ficou ferido neste final de semana, após sofrerem queimaduras pelo corpo, durante um incêndio em uma residência na Rua São Sebastião.

O corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou os moradores com diversas queimaduras. Eles foram levados para o Hospital São Paulo.

Segundo informações, o incêndio aconteceu após desavenças do casal. Ele inconformado com a notícia de que a mulher iria sair de casa, começou a derramar álcool pela residência. O líquido atingiu o fogão que estava aceso e as chamas se espalharam rapidamente.

Uma equipe da Defesa Civil foi até o local para avaliar a estrutura do imóvel. O casal segue internado no HSP.

