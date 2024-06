Robson da Silva Santos, que estava foragido desde dezembro do ano passado após a “saidinha temporária de fim de ano” da Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Junior, em Muriaé, foi recapturado durante ação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), polícias Civil, Federal, Militar, Penal, Rodoviária Federal e Interpol.

Robson é acusado dos crimes de homicídio qualificado e roubo, e integrava a lista de 24 condenados inseridos pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais do Estado de Minas Gerais (Caocrim) no “Programa MPMG Busca”. Ele foi recapturado na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com o MPMG, em dezembro do ano passado foram concedidas saídas temporárias a 3.760 no estado. Desse total,142 não retornaram às unidades prisionais de onde saíram no prazo fixado pelo Poder Judiciário, o que motivou ações de busca e captura pelas forças policiais.

São procurados autores de crimes graves, como tráfico de drogas, crimes contra o sistema nacional de armas, homicídio, roubo, latrocínio, estupro, estupro de vulnerável, corrupção ativa, ocultação de cadáver.

Além de Robson, outros três foragidos foram recapturados nas cidades de Nova Andradina, Curitiba, Rio de Janeiro e Governador Valadares.