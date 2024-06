Um homem de 39 anos foi detido após agredir a companheira, de 40 anos, com um chicote no Distrito de Piacatuba, em Leopoldina, no início da madrugada dessa segunda-feira (17). Ele também danificou uma viatura da Polícia Militar (PM).

A polícia foi acionada após um desentendimento entre o casal. No local, na Rua João Alfredo de Carvalho, os militares constataram a agressão com golpes de chicote e o homem foi detido em flagrante, com o uso de força moderada para a contenção.

Segundo a PM, durante o deslocamento para o hospital, o homem chutou a viatura policial várias vezes e danificou o veículo.

O homem teve a voz de prisão ratificada pelo segundo crime, dano ao patrimônio público. Após exame de corpo de delito na Casa de Caridade, o agressor foi encaminhado para a Delegacia.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina na viatura, que foi liberada posteriormente.