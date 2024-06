Uma batida frontal entre dois carros na BR-120, entre Viçosa e Coimbra, deixou quatro pessoas feridas no início da tarde dessa segunda-feira (17). Três vítimas feridas são da cidade de Ervália.

O Corpo de Bombeiros de Viçosa recebeu informações que um dos carros seguia no sentido Viçosa a Coimbra quando, no km 634, bateu de frente com o outro veículo.

Um homem de 40 anos e uma jovem de 25, passageiros do primeiro carro, e a motorista de 29 são de Ervália e foram socorridos com ferimentos leves, sendo os dois primeiros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor do segundo carro envolvido, de 41 anos, ficou preso dentro do veículo com as portas travadas após a carcaça ser danificada, é de Belo Horizonte e estava consciente e confuso.

Ele foi retirado em segurança pelos bombeiros e conduzido para atendimento pelos militares, assim como a motorista do primeiro carro.

Todas as vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto socorro São Sebastião, em Viçosa. Os nomes não foram revelados.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e preservou o local do acidente até a chegada da perícia da Polícia Civil. Os dois veículos ficaram atravessados na pista.