A Universidade Federal de Lavras (UFLA), em parceria com o Serviço de Atendimento Especial do Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) da Prefeitura Municipal de Lavras, vai realizar uma campanha de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no dia 27 de junho, próxima quinta-feira. A ação será feita das 8h30 às 11h30 no Ambulatório da UFLA, localizado no Prédio Administrativo, em frente à Reitoria.

Durante a campanha "UFLA e SAE/CTA juntos no controle das ISTs", serão disponibilizados 40 testes rápidos para toda a comunidade universitária, incluindo estudantes, servidores e terceirizados. O atendimento será realizado por ordem de chegada. Além dos testes, os participantes receberão orientações sobre prevenção e cuidados relacionados às ISTs.

A Coordenadoria de Saúde da Pró-reitoria de Apoio à Permanência Estudantil (Prape) organiza a ação, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para a saúde da comunidade acadêmica. Esta iniciativa é mais um passo da UFLA e da Prefeitura de Lavras para promover a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos.