Um depósito de material reciclável pegou fogo na tarde dessa terça-feira (18) em Conselheiro Lafaiete. Ninguém ficou ferido.

O depósito é da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete (Asmarcol), que fica no Bairro Lima Dias.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, viu que as chamas estavam em alguns amontoados de materiais recicláveis que estavam armazenados. Os militares trabalharam para apagar as chamas e também evitar que o fogo se espalhasse para as outras pilhas de materiais e atingisse todo o depósito.

O incêndio foi controlado e extinto depois de horas de trabalho dos bombeiros. A quantidade de água utilizada nos trabalhos não foi informada.