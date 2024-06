Uma van escolar que transportava 12 crianças, de diferentes idades, capotou em uma estrada de Mar de Espanha nesta quarta-feira (19). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local, mas as vítimas já haviam sido levadas ao hospital da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor da van relatou que um galho seco de desprendeu de uma árvore, que estava na beira da estrada, e caiu na frente do veículo. Com isso, o veículo bateu no galho e capotou.

Os Bombeiros identificaram outro galho que oferecia risco de repetir o acidente, e cortaram o mesmo para evitar a ameaça.

Conforme informações repassadas ao SAMU, todas as crianças haviam sido socorridas por populares e tiveram apenas escoriações. Uma delas, sem idade identificada, ficou presa às ferragens do veículo, mas também sofreu apenas escoriações. Duas delas foram encaminhadas para Bicas e dez para a Santa Casa de Mar de Espanha.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) disse que três vítimas foram transferidas para hospitais em Juiz de Fora para a realização de novos exames.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina, sendo a rodovia liberada em seguida. O motorista passou por teste de bafômetro que deu negativo.

Segundo a PMRv, o veículo estava com o documento de licenciamento em dia, mas não tinha autorização para fazer o transporte remunerado de passageiros. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado ao proprietário da van e o veículo foi removido para um pátio licenciado.

A Polícia Militar esteve presente para acompanhar a ocorrência.