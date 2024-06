Nesta quarta-feira (19), dois irmãos, de 23 e 28 anos, foram detidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por suspeita de matar um jovem de 26 anos em setembro de 2023, em Fervedouro.

Segundo as investigações da corporação, os suspeitos teriam matado a vítima como forma de vingança, após o jovem ter brigado com a mãe deles próximo a um bar. No dia seguinte à briga, os irmãos teriam invadido a casa da vítima, que foi morta com um tiro no peito, segundo o delegado responsável pelo caso, Glauco Seguro.

Eles foram localizados na Praça Maria Augusta, no centro da cidade, e encaminhados ao sistema prisional.