Nesta quarta-feira (19), um carro e uma moto bateram na BR-265, altura do km 255, e o motociclista, de 20 anos, ficou ferido em São João del-Rei.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu no trevo de acesso à cidade, onde o condutor do carro "entrou repentinamente sem aguardar a vez na via", batendo com a motocicleta.

O condutor da moto teve lesões leves e foi socorrido, sendo encaminhado ao Hospital de Nossa Senhora das Mercês.

Durante o registro, os militares constataram que o condutor da moto não possuía habilitação. Portanto, além do registro do acidente, foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infração de trânsito de menor potencial ofensivo.

Tags:

acidente | Motociclista