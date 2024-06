Um trabalho de solda em um imóvel vizinho pode ter causado o incêndio que atingiu o pátio da Secretaria Municipal de Saúde de Ubá na tarde dessa quarta-feira (19). Cinco veículos foram atingidos, entre eles uma ambulância.

Em nota, a Prefeitura informou que "os responsáveis pelo empreendimento já entraram em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para oferecer apoio e alinhar as tratativas necessárias para mitigar os danos provocados pelo incidente".

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas geraram uma grande quantidade de fumaça no final do estacionamento da secretaria, que fica na Avenida Quintino Poggiali, no Bairro Waldemar Castro. Foram usadas duas linhas de combate e o fogo foi confinado, sendo posteriormente extinguido o incêndio.

Relatos aos bombeiros no local apontaram que as chamas teriam começado por causa de trabalhos de solda em um imóvel vizinho à secretaria, que provocaram o incêndio em uma estreita faixa de vegetação, atingindo os veículos que estavam muito próximos desta área.

Dos cinco veículos atingidos, dois são da Prefeitura, sendo uma ambulância e um carro comum. Os outros três carros são de pessoas que estavam na pasta.

O Executivo afirmou ainda que "está prestando todo o apoio necessário aos servidores afetados. O município aguarda a conclusão das investigações para tomar as medidas necessárias".

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina.