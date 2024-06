Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante em Leopoldina, na tarde dessa quarta-feira (19), após cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Os presos são um jovem de 24 anos e dois homens de 31 e 39.

Segundo a Polícia Civil, as apurações apontaram que em uma casa no Bairro Bela Vista havia intensa movimentação suspeita de tráfico de drogas. Conduzida pelo delegado Rafael Sporck da Costa, foram coletadas provas e representado pelo pedido de busca e apreensão no imóvel.

Ao cumprir o mandado, os policiais apreenderam na casa um tablete de maconha, cocaína, crack e uma balança de precisão.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para o sistema prisional.



