Cataguases se prepara para sediar a primeira edição da Semana de Arte 2024, que vai começar nesta sexta-feira (21) e vai até o dia 29 de junho, trazendo o tema “Por uma perspectiva decolonial: ancestralidade e negritude”. O evento é gratuito e inclui apresentações artísticas, exposições, ações formativas, rodas de conversa e performances em vários pontos do município.

De acordo com a organização, a abertura oficial será nesta sexta, às 18 horas, na Praça da Estação Ferroviária. O evento de inauguração conta com a exibição de curtas-metragens, videodanças, curtas experimentais e videoclipes. Performances baseadas no roteiro de Marcos Vinícios Lima, apresentadas por Tarcísio Vória e Tatiane Dias, também fazem parte da cerimônia, que vai reunir mais de 120 artistas.



Locais

Atividades serão realizadas em seis espaços da cidade: Praça da Estação, Chácara Dona Catarina, Pracinha do Bairro Ana Carrara, Casa de Maria, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Monumento a José Inácio Peixoto.



Sobre a temática

A Semana reflete sobre o centenário da Semana de 22, promovendo uma abordagem contemporânea que integra arte e ativismo. O evento destaca trabalhos de artistas de Minas Gerais, como Renaya Dorea, Karine Mageste, Felipe Stain e o coletivo Minas de Minas, que utilizam suas obras para desafiar a ordem tradicional e conectar arte e vida. Além deles, Samuel Garcia de Alcantara, Francisco Silva, Juliana de Oliveira e Ana Elisa Gonçalves exploram temas de identidade, raça e ecologia.

A programação também inclui uma feirinha gastronômica com petiscos e pratos típicos da culinária mineira, oferecidos pelas Mulheres Rurais, além de bebidas da Cervejaria Dona Vinna e drinks preparados pelo bartender Tiago Oliveira. O evento busca estimular a valorização da cena artística local, promovendo intercâmbios culturais e diálogos que posicionam Cataguases como um polo emergente da arte decolonial no Brasil.



Confira a programação completa:

Sexta-feira (21) | a partir das 18h - Praça da Estação - Centro da Cidade

Exibição de curtas-metragens, videodanças, curtas experimentais e videoclipe:

“Videodança Movimentos Modernistas”, de Priscila Sandes

“Texturas à Flor da Pele”, de Tatiane Dias

“Instinto Break: Resistência da cultura Hip-hop em Cataguases”, do Instinto Break

“Espetáculo “LEI”: espaço aberto em releituras de memórias coreográficas”, do Projeto Girarte

“Videodança Movimentos Vicinais”, do Projeto Girarte

“Madame Solidão”, videoclipe de Carmim, a banda

Cerimônia de Abertura - Apresentadores: Tarcísio Vória e Tatiane Dias - Roteiro de Marcos Vinicius Lima - Direção: Mariela Oliveira e Marcus Diego

Apresentação de artistas:

FLIP (Artista e performer musical)

Grupo de Pesquisa Girarte (artes cênicas)

Thaylis Carneiro (participação especial)

Priscila Sandes (participação especial)

Beto Pavão (participação especial)

Projeto Feliz é Quem Toca e Banda Feliz é Quem Toca

Phillip Smoke com grupo Instinto Break (Danças e artes urbanas)

Newdreamcia (Danças urbanas)

Crianças do Projeto Ballet "Dançar é Arte"

Grupo de canto e dança afro Justino e São Vicente – Agentes de Pastoral Negros – APNs

Apresentação Abadá Capoeira – Professor Chinês

Projeto Catatau - Graffa

Solo de ballet clássico Elisângela Rodrigues

Projeto EncantARTE Sicoob Coopemata

Grupo TOCA (artes cênicas)

Show musical de Comum & Abu + Banda Caldo

Soldado Rima Rica (Participação especial)

Feira Gastronômica, em frente à Estação, com a participação das Mulheres Rurais com petiscos e pratos típicos da culinária mineira, Cervejaria Dona Vinna e Elite Drinks com o bartender Tiago Oliveira.

Sábado (22) | a partir das 16h - Chácara Dona Catarina - Praça Governador Valadares, 176 - Centro da Cidade

Abertura da exposição coletiva com obras dos artistas:

Felipe Stain (JF)

Fênix Artivista (BH)

Julianismo (BH)

Karine Mageste (BH)

Francisco Silva (Cataguases)

Fabiano Banna (Cataguases)

Igor Dias (Cataguases)

Samuel Garcia (Cataguases)

Renaya Dorea (RJ)

Ana Elisa Gonçalves (BH)

Francisco Nuk (BH)

Angélica Braz (Cataguases)

Peças de vestuário em homenagem ao patrimônio artístico e arquitetônico de Cataguases - criadas por estudantes dos cursos de Técnico em Vestuário e Técnico em Modelagem do SENAI/FIEMG.

Bate-papo com os artistas Pedro Chaves (Cataguases), Francisco Silva (Cataguases), Samuel Garcia (Cataguases), Angélica Braz (Cataguases), Vitox (Cataguases), Igor Dias (Cataguases) e outros artistas, mediado pelo artista Alex Ventura (Cataguases).

Graffiti ao vivo com o VITOX e discotecagem de vinil com Luciano do Sebo Aluados.

Feira Gastronômica, no pátio da Chácara Dona Catarina, com a participação das Mulheres Rurais com petiscos e pratos típicos da culinária mineira, Cervejaria Dona Vinna e Elite Drinks com o bartender Tiago Oliveira.



Domingo (23) | a partir das 16h - Chácara Dona Catarina - Praça Governador Valadares, 176 - Centro da Cidade

Palestra e lançamento do livro “Submersa, 20 anos entre Sapos e Afogados” da atriz e pedagoga Juliana Saúde

Performance “A Natureza das Coisas” do “Sapos e Afogados - Núcleo de Criação e Pesquisa em Arte e Saúde Mental”.

Feira Gastronômica, no pátio da Chácara Dona Catarina, com a participação das Mulheres Rurais com petiscos e pratos típicos da culinária mineira, Cervejaria Dona Vinna e Elite Drinks com o bartender Tiago Oliveira.

Quarta-feira (26) | a partir das 18 horas - Chácara Dona Catarina - Praça Governador Valadares, 176 - Centro da Cidade

Palestra “Modernismo de 22 & Cataguases”, ministrada pelo jornalista e crítico Ronaldo Werneck

Lançamento dos livros “Momento Vivo”, “Cataguases Século XX / Antes & Depois”, “O Mar de Outrora & Poemas de Agora" e "Sob o signo do imprevisto", um ensaio biográfico sobre Rosário Fusco.

Bate-papo com Murillo Azevedo, diretor do filme “O mundo é macio e perigoso”, sobre os 80 anos de Ronaldo Werneck, sobre o processo de filmagem, com exibição de trechos já editados do filme.

Apresentação musical do Sexteto Patápio Silva.

Gastronomia - participação de Queijos da Mata, Elite Drinks e Cervejaria São Bartolomeu.

Segunda (24) a quarta-feira (26) | das 12h10 às 14h40

Oficina de Graffiti, com Felipe Stain (JF) para alunos da Escola Municipal Maria José Peloso (R. Manoel Bandeira, 155, Ana Carrara).

Segunda (24) e terça-feira (25), das 12h30 às 16h40

- Oficina Pintura com Pigmentos Minerais, com Samuel Garcia para estudantes da Escola Municipal João Ignácio Peixoto (Glória de Cataguases).

24/06 e 27/06 - Segunda a quinta-feira - Oficina Mulheres no Graffiti, com Carol Jaued

Para o público feminino com inscrição via formulário disponibilizado no perfil do Instagram da Semana de Arte (@coletivocatarte).

Parte teórica de 24 a 26 de junho, das 13 às 16 horas, na Casa de Maria (rua Wanda da Silva Andrade, 150, Bela Vista)

Parte prática, dia 27, das 13h às 18h, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) (Avenida Astolfo Dutra, 751 – Centro)

Segunda (24) a quinta-feira (27) | Oficinas de Audiovisual - Animaparque / UEMG (R. Raul Cisneiros Guedes, 193 - Guanabara)

Das 14 às 18 horas - Oficina de Produção de Curtas e Narrativas Audiovisuais, ministrada pela equipe da Abdução Filmes

Das 18 às 22 horas - Oficina de Elaboração de Projetos Audiovisuais, ministrada por Fernando Libânio

Sexta-feira (28) | a partir de 18h - pracinha do Ana Carrara

Exibição dos curtas-metragens

- “Instinto Break: Resistência da cultura Hip-hop em Cataguases”, do Instinto Break

- “As Marcas da Água”, dirigido por Pedro Chaves

Exibição do longa-metragem “Mussum, o Films”

Sábado (29) | a partir das 18 horas - Monumento a José Inácio Peixoto - Vila Tereza

Exibição dos curtas-metragens:

“Videodança Movimentos Modernistas”, de Priscila Sandes

“Texturas à Flor da Pele”, de Tatiane Dias

“Instinto Break: Resistência da cultura Hip-hop em Cataguases”, do Instinto Break

“Espetáculo “LEI”: espaço aberto em releituras de memórias coreográficas”, do Projeto Girarte

“Videodança Movimentos Vicinais”, do Projeto Girarte

“Seres Conecta”, de Flávia Goa e L3viat4

Performance de encerramento “TEAR: Monumento em Movimento”

Peças de vestuário em homenagem ao patrimônio artístico e arquitetônico de Cataguases - execução de Fernanda Pinheiro com estudantes criadas por estudantes dos cursos de Técnico em Vestuário e Técnico em Modelagem do SENAI/FIEMG.

Apresentação musical - FLIP, artista musical de Cataguases que mescla de diversas frentes artísticas, da sonoridade e visualidade POP com referências à cultura negra e acento queer.

Feira Gastronômica, em frente ao Monumento a José Inácio Peixoto, com a participação das Mulheres Rurais com petiscos e pratos típicos da culinária mineira, Cervejaria Dona Vinna e Elite Drinks com o bartender Tiago Oliveira.

