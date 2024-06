Um jovem de 29 anos morreu após ser esfaqueado na tarde dessa quinta-feira (20), em Antônio. A motivação do crime seria uma moto que foi furtada pela vítima. Um casal foi detido.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer à Rua Maria Augusta da Cruz e viu o rapaz estava caído no chão com algumas perfurações na região do peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o óbito foi constatado no local.

Uma testemunha contou aos policiais que a vítima chegou em uma moto e parou perto de duas pessoas. De imediato o jovem foi espancado com um bastão de madeira e golpes de faca.

Buscas

A PM iniciou o rastreamento e localizou um jovem de 24 anos, que assumiu o crime e disse que deu facadas no corpo da vítima depois que os dois entraram em luta corporal.

O autor do crime afirmou que a vítima teria furtado a moto dele e disse o local onde o veículo estaria escondido. A namorada do autor, de 37 anos, também estava no momento do crime e afirmou que somente acompanhou o namorado que tentava recuperar a moto.

A mulher disse que os dois começaram a brigar e que o namorado pegou uma faca e desferiu golpes no corpo da vítima. Logo depois o casal fugiu na moto da vítima.

Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina, sendo o corpo da vítima liberado logo em seguida para a funerária. A moto foi encontrada e removida para um pátio credenciado.