Um suspeito de ter vínculo com a organização criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP) foi detido com drogas na localidade conhecida como Tiro de Guerra, em Além Paraíba, no fim da manhã dessa quinta-feira (20).

A Polícia Militar (PM) organizou uma abordagem na localidade que fica em uma rua sem saída no Bairro Jardim Paraíso.

As equipes então flagraram uma pessoa entregando drogas para outras duas em momentos diversos. Neste momento, a guarnição se deslocou para abordar o vendedor dos entorpecentes.

Ao perceber a aproximação dos militares, o suspeito de 26 anos tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais e se rendeu. Segundo a PM, ele tem passagens anteriores e é vinculado ao TCP.

Com o suspeito foram encontrados os seguintes materiais: