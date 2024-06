Uma fábrica de vassouras pegou fogo na manhã desta sexta-feira (21) em Ubá. Ninguém ficou ferido e o combate às chamas durou cerca de três horas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h para atender a ocorrência no Bairro São Lucas. Os militares precisaram usar cerca de 20 mil litros de água para controlar as chamas durante os trabalhos.

As ações seguem concentradas na fase de rescaldo para evitar que o fogo recomece. A Prefeitura apoiou os trabalhos com um caminhão-pipa e a Defesa Civil esteve no local.

Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio são desconhecidos. A perícia técnica foi acionada para apurar o caso.