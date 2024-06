Um homem de 50 anos foi vítima de disparos de arma de fogo nessa quinta-feira (20), em Conselheiro Lafaiete. O suspeito, que dirigia uma caminhonete no momento do crime, fugiu do local.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital e Maternidade São José. Segundo o médico de plantão da unidade de saúde, um disparo atingiu uma das pernas e o outro a região torácica, perfurando o fígado e o esôfago.

De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar (PM) no Bairro Satélite, local do crime, a motivação dos disparos seria uma dívida em dinheiro por parte da vítima.

Durante as buscas, a caminhonete utilizada na fuga foi localizada, apreendida e removida ao pátio credenciado. As buscas pelo suspeito, no entanto, continuam.