Um homem de 42 anos, responsável pelo descarte de mais de 100 kg de maconha em uma casa localizada em Lima Duarte, foi preso em Leopoldina através de uma ação conjunta das polícias Civil e Militar nessa quinta-feira (20).

As drogas foram apreendidas no dia 5 de junho, quando o morador as encontrou dentro de sua propriedade e acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

A investigação, realizada pela Delegacia de Polícia Civil em Lima Duarte, identificou o suspeito e o veículo utilizado no crime. A prisão preventiva do investigado foi solicitada, juntamente com o mandado de busca e apreensão do veículo, que foi localizado em Lima Duarte pela PC.



Lembre o caso

No último dia 5, um morador da cidade de Lima Duarte acionou a PMMG após encontrar vários tabletes de maconha em sua propriedade. Os entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e o caso foi encaminhado à PCMG para apuração.