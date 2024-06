Na tarde dessa sexta-feira (21), duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar na MG-457, em Santa Rita do Jacutinga.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, acionados para o acidente, testemunhas relataram que o motorista havia perdido o controle, vindo a atravessar a pista e capotar.

Esse acidente resultou em duas vítimas, que foram retiradas do veículo por terceiros e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital no município de Bom Jardim de Minas. O condutor do veículo apresentava apenas escoriações, enquanto a passageira se encontrava em estado grave.

No local, os bombeiros estabilizaram o veículo, eliminaram os riscos de incêndio e liberaram a via, que se encontrava parcialmente interditada.