Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante nesse sábado após se envolver em um acidente de carro em São João del Rei. Conforme a Polícia Militar (PM), ele dirigia um veículo de passeio, porém, era inabilitado e estava com sinais de embriaguez. Ele bateu de frente com outro carro que seguia no sentido oposto na BR-265.

Ainda de acordo com a PM, o veículo dirigido por pelo homem inabilitado estava com seis ocupantes, sendo duas crianças de 8 e 7 anos.

As vítimas dos dois carros foram encaminhadas para atendimento nos hospitais de Barbacena e São João de rei. O estado de saúde não foi informado.

