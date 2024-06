Dois veículos saíram da pista da rodovia MGC-265, em Piraúba, após batida na tarde desse domingo (23). Um dos motoristas foi encaminhado para atendimento com ferimentos leves.

Um idoso de 67 anos, que conduzia o carro que saiu da pista, contou que fez uma manobra para sair de um estabelecimento no km 105 e entrar na rodovia, no sentido Ubá, quando sentiu um outro carro bater na traseira do veículo e ele sair da MGC.

Já o motorista do outro carro, um jovem de 21 anos, contou que transitava no sentido Piraúba/Ubá quando, ao fazer uma curva á esquerda, viu o outro carro e não conseguiu fazer a ultrapassagem e evitar a batida. Após o impacto, o carro que o rapaz dirigia caiu em um abismo às margens da rodovia.

FOTO: PMRv - Carros saíram da pista na MGC-265, em Piraúba

O jovem teve ferimentos leves e foi levado para atendimento em um hospital de Rio Pomba pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome dele não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os dois carros estavam licenciados e foram liberados para os proprietários. O trânsito não foi afetado, pois os veículos estavam fora da pista de rolamento.