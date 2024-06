Cerca de 7 milhões de cigarros de procedência nacional foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Muriaé, na noite de sexta-feira (21). A carga foi avaliada em R$ 1,5 milhão.

A equipe fazia uma fiscalização de rotina na rodovia quando, no km 705, abordou um caminhão com placas de Guarujá, em São Paulo. O motorista de 27 anos estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Segundo a PRF, ele informou que o caminhão estava carregado com empilhadeiras elétricas e materiais eletrônicos, e apresentou as notas fiscais referentes a essas cargas citadas. O motorista esclareceu ainda que carregou o caminhão na cidade do Rio de Janeiro e entregaria a carga em Recife, em Pernambuco.

Durante vistoria à carga, os agentes encontraram os 350 mil maços de tabaco, cerca de 7 milhões de cigarros, que estavam distribuídos em várias caixas de papelão.

O condutor não apresentou a documentação para essa carga de cigarros que era transportada. Por isso, o caminhão foi recolhido para um pátio credenciado da PRF e a ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual de Minas Gerais.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado por causa da suspensão da CNH do motorista e será encaminhado para o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para as devidas providências legais.