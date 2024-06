Mais de R$ 2 mil em notas falsas foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) após denúncia anônima em Dona Euzébia, na noite desse domingo (23). Um suspeito de 22 anos fugiu.

A PM recebeu informações que o rapaz repassava as notas falsas no comércio local e também as venderia por determinado valor a terceiros.

A equipe policial viu o suspeito e deu a ordem de abordagem, contudo ele desobedeceu e fugiu. Durante a fuga ele deixou cair uma bolsa com 44 notas falsas de R$ 50, totalizando R$ 2.200.

Ele entrou em uma casa, acessou o matagal na região e não foi mais alcançado. As notas foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia.