Um carro capotou e caiu em um barranco de aproximadamente 10 metros na BR-267, entre Lima Duarte e Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira (24). O motorista de 55 anos morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas a vítima fatal estava no carro. As causas do acidente registrado no km 124 ainda não foram identificadas.

Os bombeiros precisaram estabilizar o veículo para resgatar a vítima, pois o carro estava em um local de difícil acesso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil estiveram no local.



Tags:

acidente | Morre