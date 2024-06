Um homem de 47 anos foi agredido por populares depois de esfaquear uma adolescente de 16 anos em Barbacena, na noite de sábado (22).

A Polícia Militar (PM) foi acionada no Bairro Santa Maria, pois um homem era perseguido por um grupo de pessoas. No local, os policiais viram o homem ser agredido por pessoas que fugiram ao ver a presença policial. O homem tinha escoriações por todo o corpo.

Logo depois a PM recebeu a informação que o homem teria esfaqueado a adolescente, que foi levada para atendimento hospitalar. Foram feitas diligências e a faca que teria sido utilizada no crime foi achada em uma valeta ao lado da BR-265.

Os policiais conversaram com a menina e testemunhas e os relatos afirmaram que a adolescente estava com o namorado em uma baia e os tratavam de um cavalo quando o homem chegou. Sem motivos aparentes, ele esfaqueou o abdômen da menina. Ele tentou atingir a menor novamente, mas o namorado interveio e conseguiu evitar a nova investida.

As testemunhas disseram ainda que há alguns dias o homem tem apresentado comportamento agressivo contra moradores da região. E não seria a primeira vez que ameaçava as pessoas com uma faca.

A adolescente e o homem ficaram sob cuidados médicos. Os nomes não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde. O registro da ocorrência foi encaminhado para a polícia judiciárias para os demais procedimentos.