Na última sexta-feira (21), uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por perseguir e ameaçar uma ex-companheira virtual enquanto se passava por homem, em Coronel Xavier Chaves.

De acordo com informações da PCMG, a vítima relatou que havia conhecido um homem pelo aplicativo de relacionamento, com quem passou a se relacionar virtualmente. Porém, ao perceber que ele sempre se negava a mostrar o rosto nas videochamadas, ela decidiu romper o relacionamento.

A partir desse momento, o homem passou a perseguir a vítima, enviando fotos de armas e ameaçando divulgar fotos íntimas que haviam trocado. Ele também teria criado um grupo em um aplicativo de mensagens com colegas de trabalho da vítima a fim de difamá-la.

Após denúncia da vítima, a equipe de policiais civis em Santos Dumont, responsável pela investigação, conseguiu identificar e localizar a responsável pelas ameaças, verificando que se tratava de uma mulher que se passava por homem no aplicativo.

Com o apoio de policiais civis de Resende Costa, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência da investigada, na cidade de Coronel Xavier Chaves, onde foi apreendido o celular utilizado na prática do crime, ainda com as mensagens enviadas para a vítima.

A suspeita já havia sido indiciada e presa por um caso semelhante e confessou o crime, alegando ter ficado obcecada pela vítima.