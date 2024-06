Uma batida entre uma motocicleta com dois ocupantes e um automóvel com apenas o motorista, tirou a vida dos três envolvidos no começo da tarde do último sábado (22), na BR-116, próximo ao trevo de acesso ao município de Recreio (56 km de Cataguases).

De acordo com informações preliminares colhidas pelo Portal RKF junto à PRF Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 13 horas. Na motocicleta viajavam um homem e seu filho, de 13 anos. A terceira vítima, que dirigia um GM Cruze, de Belo Horizonte, também teve morte confirmada no local. As idades, bem como as identidades das vítimas não foram divulgadas. Os corpos foram encaminhados para o IML instituto Médico Legal de Leopoldina.

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e equipes da EcoRioMinas, concessionária da rodovia, compareceram no local para atendimento às vítimas e coordenar o fluxo de veículos que ficou lento, mas a pista não foi interditada. A Perícia Técnica da Polícia Civil também esteve no local onde fez seu trabalho de rotina.