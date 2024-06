Em sessão de julgamento realizada na última quinta-feira (20), o Tribunal do Júri de Pouso Alegre, no Sul de Minas, condenou um mototaxista a 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. O réu foi responsabilizado pela morte de uma passageira durante um acidente ocorrido em 2019.



Lembre o caso

O caso ocorreu na noite de 4 de fevereiro de 2019, quando o mototaxista, que não possuía habilitação para dirigir, estava realizando uma corrida para uma jovem de 20 anos. Ao atravessar um cruzamento na cidade, a motocicleta colidiu com um caminhão guincho, resultando na morte imediata da passageira que foi arremessada ao solo.

Após o acidente, o mototaxista fugiu do local, mas retornou e foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou uma alta concentração de álcool no seu organismo. A perícia confirmou que o mototaxista foi o único responsável pela colisão.

O conselho de sentença concordou com a acusação de que o réu, ao conduzir a motocicleta embriagado, assumiu o risco de causar a morte da passageira e colocou em perigo os demais pedestres e motoristas na via. O promotor de Justiça Cesar Antônio de Lima conduziu a acusação durante o julgamento.

Embora tenha sido condenado, o réu recebeu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu livre durante todo o processo judicial.