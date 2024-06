Os bombeiros resgataram o corpo de um jovem de 27 anos que estava dentro de um carro que caiu em um córrego na cidade Piedade do Rio Grande, na manhã dessa segunda-feira (24).

A Polícia Militar (PM) acionou o Corpo de Bombeiros após um carro ser achado no Córrego do Paraíso, na MGC-338.

No local, os bombeiros fizeram algumas buscas submersas no entorno do veículo e constataram a presença de um corpo. Ele foi retirado pelos mergulhadores após os trabalhos periciais.

Em princípio, não havia certeza sobre a presença de uma vítima. Parte do carro estava fora da água e algumas pessoas já tinham feito buscas superficiais, não tendo encontrado nada. Nós realizamos mergulhos no entorno e, após algumas tentativas, localizamos a vítima do lado de fora do veículo", explicou o sargento Nascimento, chefe da equipe de mergulho.

Ao sargento, alguns conhecidos informaram que o rapaz de 27 anos morava em Madre de Deus de Minas e teria saído da casa da namorada, que mora em Piedade do Rio Grande, por volta das 19h do dia anterior.

Os familiares e amigos suspeitaram de algum acidente após o jovem não chegar em casa. Eles iniciaram buscas na região durante a noite, mas o carro foi achado só na manhã dessa segunda.

“Como não há testemunhas, não foi possível identificar o que teria motivado o acidente. Devido à situação em que estava o corpo, fica difícil dizer se a vítima veio a óbito após o impacto ou se teria sido um caso de afogamento. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para estudar a situação", finalizou o sargento Nascimento.

O corpo foi encaminhado pelo o serviço funerário para o Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena.



