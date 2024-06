Um goleiro de 21 anos machucou o ouvido após ser atingido por um artefato explosivo durante um jogo de futebol pela Copa Cultura, na tarde de domingo (23), no Campo Deserto do Saara, no Bairro Glória, em Santos Dumont.

Edvander Aparecido da Silva é goleiro na equipe América Futebol Clube e teve lesões no ouvido após o jogo contra o São Martinho, mandante da partida.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o jogo era realizado no campo do São Martinho e que após o término da partida, parte da torcida do time da casa, arremessou artefatos explosivos dentro do campo. Um desses artefatos foi arremessado perto do gol onde estava Edvander e explodiu. O goleiro caiu e precisou de atendimento médico.

A PM afirmou que não foi possível ver quem teria arremessado o objeto dentro do campo. Também não foi possível conversar com Edvander, pois ele não conseguia ouvir.

“Após análise superficial e preliminar, a médica declarou que a vítima estaria com o tímpano perfurado, mas seria necessário aguardar o resultado de outra bateria de exames para poder tirar as conclusões clínicas”, explicou a PM que registrou a ocorrência.

A organização da Copa Cultura emitiu uma nota de repúdio ao episódio e ressaltou que “a responsabilidade de segurança, apoio e condições a equipe adversária é sempre do mandante do jogo, cabendo a coordenação a responsabilidade a partir da fase de quartas de finais em campo fechado, haja visto que é de livre escolha dos clubes o seu mando de campo, inclusive nos últimos anos os clubes têm recebido valores financeiros para ajuda de custas em suas despesas”.