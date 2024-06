Na tarde do último domingo (23), um adolescente de 17 anos morreu após se afogar na Lagoa Capitinga, localizada no município de Barbacena. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que a vítima havia entrado caminhando na água para nadar quando começou a se afogar, submergindo e não retornando à superfície. Vários adolescentes estavam presentes no local.

A corporação, que chegou no local juntamente com a Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (USA/SAMU), constatou que se tratava de uma lagoa de água escura com fundo lamacento. Utilizando a técnica de pistões, a guarnição dos Bombeiros iniciou os trabalhos de varredura no fundo da lagoa, onde não havia visibilidade e a profundidade chegava a aproximadamente 5 metros.

Após alguns pistões, a guarnição localizou a vítima e a rebocou até a margem, onde a equipe do USA realizou os procedimentos de praxe. Pouco depois, o óbito foi constatado pelo SAMU. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, e a funerária compareceu ao local para transportar o corpo ao Instituto Médico Legal de Barbacena.