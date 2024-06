Mil pinos de cocaína foram apreendidos dentro de um carro na BR-116, em Leopoldina, nesta quarta-feira (26). Dois homens foram detidos e a droga abasteceria a cidade.

As polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PM) interceptaram o carro, que tinha placas de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, na altura do km 771, perto do posto da PRF em Leopoldina.

Os policiais vistoriaram o carro e encontraram mil pinos de cocaína que estavam escondidos sob o forro da lateral traseira do veículo.

Os dois ocupantes, homens de 30 e 49 anos, disseram que pegaram o entorpecente em uma favela na cidade do Rio de Janeiro e a droga seria entregue me Leopoldina. A dupla contou que cada um receberia R$ 600 pelo serviço.

Os homens foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Leopoldina, juntamente com a droga. O carro foi recolhido para um pátio credenciado na cidade.



