Um homem de 53 anos, com sinais de embriaguez, foi detido após bater com o carro em uma moto na noite dessa terça-feira (25), em Barbacena. A motociclista de 19 anos precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender o acidente no Centro da cidade e encontrou a jovem sentada no chão, com dores no joelho.

Segundo a PM, o motorista do carro apresentava fala enrolada, hálito etílico, olhos avermelhados, dificuldade do equilíbrio e forte odor de cerveja. Quatro latas de cerveja foram achadas dentro do veículo, sendo uma parcialmente consumida, uma vazia e outras duas fechadas.

O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ao ser questionado se fez o uso de bebida alcoólica, ele negou e disse que, ao fazer uma conversão à esquerda, não viu a motociclista que seguia no sentido contrário.

A moça que pilotava a moto confirmou que foi atingida lateralmente pelo carro. Ela foi encaminhada para o hospital para atendimento. O nome dela não foi revelado.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. O carro foi removido para um pátio credenciado, já que o condutor não apresentou um motorista habilitado para a liberação. Já a moto foi liberada sob os cuidados de motociclista habilitado.

A PM lavrou um auto de infração de trânsito para o autor por "dirigir sob influência de álcool". Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.



