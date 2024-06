Um homem de 38 anos, suspeito de envolvimento com o uso de drogas, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (26), em Viçosa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 e recebeu informações que havia um corpo caído na Rua Eurico Marangon, no Bairro Vale do Sol.

Segundo a PM, o local é conhecido como “Inferninho” por causa da prática de tráfico de drogas. No local, os policiais encontraram o corpo da vítima com marcas de tiros. Ele é morador do Bairro Sagrado Corações e foi abordado pela PM em outras ocasiões suspeito de envolvimento com o uso de drogas.

Os militares já identificaram um possível suspeito do crime e realizam diligências em busca de outras informações que ajudem nas investigações.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. O corpo do homem foi liberado para a funerária de plantão.