Um homem, sem idade revelada, foi detido após tentar atropelar um policial militar, fugir de uma abordagem e estar com buchas de maconha dentro do carro na manhã dessa terça-feira (25), no Centro de Viçosa.

A Polícia Militar (PM) fazia uma operação de fiscalização de rotina quando tentou abordar um carro que tinha placas de Paula Cândido. Contudo, o motorista desobedeceu a ordem de parada, fez um retorno na rotatória e acelerou em direção a um dos policiais.

Para não ser atingido, o militar se jogou no passeio e o condutor fugiu em alta velocidade. Conforme a PM, o trânsito estava movimentado e o carro avançou um sinal vermelho, colocando em risco a integridade física de pedestres e outros motoristas.

Cerco e abordagem

Diante da situação, outras equipes policiais foram acionadas e um cerco foi montado para abordar o motorista quando ele acessou a Rua Gomes Barbosa.

Após ser parado, durante vistoria dentro do veículo, os militares encontraram algumas buchas de maconha; a quantidade não foi revelada.

A PM descobriu que o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o licenciamento do carro estava irregular desde 2020. Os policiais verificaram também que o veículo estava em péssimo estado de conservação, com pneus carecas, sem freio de mão, com setas e faróis inoperantes. O carro foi removido para um pátio credenciado.

Segundo a PM, o homem é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Vale do Sol, conforme diversos registros.

Ao ser perguntado sobre ter ignorado a ordem de parada e jogado o veículo em direção ao policial, o homem contou que não parou porque estava com droga no carro, que não tinha CNH e a documentação do veículo estava irregular.

Ele foi detido em flagrante por tentativa de homicídio contra o policial, por tráfico de drogas e crime de trânsito (dirigir sem CNH e gerando perigo de dano).