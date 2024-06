Na madrugada desta quarta-feira (26), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deteve três jovens, um de 19 anos e dois de 26 anos, e cumpriu dez mandados de busca e apreensão durante a operação Tartarus, em Rodeiro, cidade a cerca de 20 quilômetros de Ubá, na Zona da Mata. A ação teve como objetivo desorganizar um grupo criminoso investigado por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios no município, resultando também na internação provisória de um adolescente.

De acordo com a corporação, a investigação, que durou cerca de seis meses, identificou um grupo organizado responsável pela distribuição de entorpecentes e uma série de homicídios relacionados ao controle de pontos de venda de drogas. Segundo o delegado responsável pelo caso, Douglas Motta, os presos desempenhavam funções de logística, armazenamento e distribuição nas organizações criminosas.

Além das prisões, a polícia apreendeu aproximadamente 2.400 pinos de cocaína, sete porções grandes de cocaína, meia barra de cocaína, oito barras e duas porções de maconha, 300 buchas de maconha, três armas de fogo, aproximadamente 150 munições de calibres diversos - inclusive de fuzil, duas balanças de precisão, dois veículos. Uma granada mal acondicionada e com risco de explosão também foi apreendida. A equipe da Coordenação de Recursos Especiais (Core) em Belo Horizonte foi acionada para manuseio e destruição do artefato.



Sobre os crimes

No dia 29 de abril deste ano, um jovem de 19 anos foi assassinado no Bairro Henrique Vanelli, em Rodeiro. Diversas pessoas mascaradas abordaram a vítima e a executaram com aproximadamente dez disparos de arma de fogo. Em 8 de maio, dois homens em uma motocicleta efetuaram diversos disparos contra uma vítima de 26 anos em um bar na região central de Rodeiro, que morreu no local. Na casa da vítima, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e 34 quilos de cocaína, cujo desvio teria causado um rompimento no grupo criminoso, resultando em disputas violentas.

O delegado Douglas Motta destacou a importância da operação Tartarus para desarticular o esquema criminoso investigado e reduzir a violência na região. "A operação Tartarus representa um golpe significativo contra o tráfico de drogas e os crimes violentos associados a essa atividade. Continuaremos trabalhando para garantir a segurança da população e enfraquecer essas organizações criminosas", afirmou.

Ele também enfatizou a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias anônimas, que foram cruciais para o sucesso da operação e serão fundamentais para futuras ações de combate ao crime organizado. As investigações continuam para identificar e prender outros suspeitos foragidos.



Operação Tartarus

O nome da operação faz referência ao Tártaro da mitologia grega, um abismo profundo usado como prisão para os piores criminosos e entidades malignas. Assim como na mitologia, a operação visa confinar e neutralizar agentes perigosos que ameaçam a segurança e a paz da sociedade. A operação reuniu cerca de 50 policiais civis que atuam em investigações sobre tráfico de drogas e homicídios em Ubá, com apoio da Polícia Penal.