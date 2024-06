Uma disputa por ponto de tráfico de drogas terminou com um jovem de 18 anos baleado na noite dessa quarta-feira (26), no Bairro Brejinho, em Arantina. Dois suspeitos do crime foram identificados.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima é conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. O rapaz foi socorrido para atendimento; o nome e estado de saúde não foram divulgados.

Os policiais iniciaram os trabalhos para localizar os envolvidos, depois de receber informações que a vítima subia por uma rua do bairro quando viu uma moto indo em direção a ela.

Outros dois jovens, de 24 e 28 anos, foram identificados como autores dos tiros e também têm envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

O rapaz mais velho desceu da moto com uma arma e disse para que a vítima sentasse no banco da motocicleta para que pudessem ir para outro lugar conversarem. Como a vítima negou, os dois entraram em uma luta corporal.

O jovem de 24 anos então ordenou que o rapaz matasse a vítima, que então atirou e um dos tiros acertou a vítima. O rapaz de 18 anos se esquivou para tentar fugir e pulou o portão de uma casa. Os autores fugiram.

Buscas

A PM recebeu informações que a dupla poderia ter se deslocado para uma propriedade na zona rural de Andrelândia, sendo um local já conhecido no meio policial.

Foram feitos contatos com moradores que autorizaram a entrada dos militares para uma vistoria. Foi verificado que os suspeitos passaram pelo local minutos antes da chegada da PM, um em cada moto. Eles deixaram uma roupa no local, acessaram os fundos da propriedade e fugiram.

A PM ressalta que há denúncias de que os moradores do imóvel têm dado apoio constante aos suspeitos para dormir e esconder materiais ilícitos.

As equipes seguem em busca dos jovens.