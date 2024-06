Uma grande quantidade munição foi encontrada após uma propriedade rural ser roubada no Córrego São Francisco, em Divinésia, no fim da manhã dessa quarta-feira (26). Os assaltantes trocaram tiros com a Polícia Militar (PM) durante a fuga.

O dono da propriedade rural, um homem de 42 anos, acionou a PM e disse que três pessoas entraram no imóvel, sendo um deles armado, e anunciaram o assalto. O trio arrombou um cofre e levou armas de fogo, certa quantia em dinheiro e munições de calibres diversos.

O material foi colocado na carroceria de uma caminhonete e os assaltantes fugiram em direção a Ubari.

Troca de tiros

A fuga dos bandidos foi interceptada pelos policiais, que atiraram contra os militares que revidaram o ataque. Em certo momento, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção e capotou na via vicinal.

Os ocupantes abandonaram o carro e fugiram por um matagal. Outro veículo que fazia a cobertura da fuga também foi abandonado. Dentro do carro foram encontradas as munições de calibres diversos; uma arma de fogo estava caída no chão próximo do veículo.

Uma varredura foi feita na região pela PM com o apoio de uma aeronave. Os dois carros, uma arma de fogo e uma grande quantidade, não informada, de munições foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia.

As buscas pelos suspeitos continuam.