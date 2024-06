Um motociclista de 61 anos morreu após bater contra um carro no fim da noite dessa quinta-feira (27), na MGC-120, em Viçosa.

O motorista do carro, um jovem de 26 anos, contou ao Corpo de Bombeiros que seguia no sentido da cidade de Teixeira para Viçosa quando, no sentido contrário, o motociclista invadiu a pista e bateu de frente com o veículo no km 120, na localidade conhecida como curva da Paula.

Os bombeiros encontraram o idoso caído na via e não apresentava sinais vitais. O óbito foi confirmado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O jovem de 26 anos não apresentava ferimentos e recusou atendimento médico.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Motociclista bateu na parte frontal do carro em Viçosa

A Polícia Militar (PM) esteve no local para prevenir novos acidentes e controlar o trânsito. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e realizou os trabalhos de rotina.

Depois disso, o Corpo de Bombeiros espalhou serragem sobre o óleo derramado na pista como medida preventiva contra novos acidentes.



