Um motociclista de 35 anos morreu após bater na traseira de um caminhão na BR-365, em Muriaé, nessa sexta-feira (28). A passageira da moto, uma jovem de 20 anos, foi detida após ser encontrada uma barra de cocaína com ela.

O motorista do caminhão, de 44 anos, contou à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que seguia na rodovia no sentido decrescente quando ao reduzir a velocidade pra fazer uma conversão à esquerda, perto do km 262, sentiu uma batida na traseira do veículo.

O homem que pilotava a moto não resistiu aso ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão não se feriu.

Passageira detida

Durante o atendimento à ocorrência, uma barra em pó de cocaína foi encontrada com a passageira da moto. Ela sofreu ferimentos leves, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada para a Delegacia.

Segundo a PMRv, o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para nenhuma categoria. Já o motorista do caminhão tinha CNH e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos de rotina. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para um pátio credenciado.



