Um carro em alta velocidade e na contramão de direção bateu de frente com uma carreta na BR-265, em Prados, na madrugada desse sábado (29). O motorista do carro, de 23 anos, morreu no local.

À Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista da carreta de 53 anos contou que seguia pela rodovia no sentido Barroso/São João del-Rei quando, no km 236, viu o carro sem controle e em alta velocidade na contramão de direção.

O homem disse que tentou desviar para evitar a colisão, mas o carro, com placa de São João del-Rei, bateu violentamente contra a parte frontal da carreta. O motorista de 23 anos ficou preso às ferragens e morreu no local.

A rodovia precisou ficar interditada nos dois sentidos por causa da grande quantidade de óleo derramado. Após os trabalhos da perícia, de limpeza e retirada do corpo da vítima das ferragens, a pista foi liberada para o trânsito de veículos.