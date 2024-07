Um homem de 41 anos foi detido após esfaquear e matar um jovem de 23 anos na noite de sábado (29), em Andrelândia. A suspeita é que o autor estivesse bêbado no momento do crime.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no Bairro Areão e encontrou a vítima caída no chão, com um ferimento no lado esquerdo do peito. O rapaz foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na Casa de Saúde. Depois, a polícia recebeu informações da equipe médica da Casa de Saúde que o jovem chegou ao local sem os sinais vitais.

A PM recebeu informações que o rapaz estava na porta do banheiro de um estabelecimento comercial quando o autor passou e, sem motivos aparentes, golpeou o jovem no peito.

O suspeito do crime foi identificado, detido e encaminhado para a Delegacia juntamente com a faca que teria sido usada para esfaquear o jovem. Segundo a PM, o homem de 41 anos parecia estar transtornado devido ao uso excessivo de bebida alcoólica.