Um homem de 46 anos foi encontrado morto, com marcas de tiros na nuca, em uma trilha no Bairro Vereador Nilder de Souza, em Barroso, na última sexta-feira (28).

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia anônima de que a vítima estava no local. Os policiais constataram o fato ao encontrar o homem caído no chão, com manchas de sangue na altura da nuca, com perfurações de arma de fogo.

Segundo informações obtidas pela PM, algumas pessoas foram vistas, na noite anterior, perseguindo o homem e logo depois ouviram disparos.

O homem era usuário de drogas e tinha dívidas. A PM busca os responsáveis, que não foram encontrados até o momento.