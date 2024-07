Um jovem de 23 anos com diversas passagens policiais foi encontrado morto na madrugada desse domingo (30), em Coimbra.

A Polícia Militar (PM) fazia uma operação quando ouviu tiros na parte alta do Jardim Bom Clima, perto da área central da cidade.

As equipes se deslocaram e encontraram, na Rua João Acácio Peixoto, o rapaz caído no chão, com marcas de tiros. Segundo a PM, a vítima tinha passagens por ameaça, furto, lesão corporal, agressão, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo/munições.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. Foram feitas buscas, mas os possíveis suspeitos envolvidos no crime não foram identificados.