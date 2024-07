Um condutor perdeu o controle do veículo e acabou descendo uma ribanceira de seis metros no trecho que liga a BR-356 a Patrocínio do Muriaé no fim da tarde deste domingo (30).

Segundo as informações, o acidente ocorreu próximo a “ponte de ferro” no segundo acesso do município.

O Servido de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Patrocínio do Muriaé foi acionado e socorreu o condutor e o carona que sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital São Paulo para avaliações mais detalhadas.

O Corpo de Bombeiros de Muriaé também foi acionado, mas ao chegar ao local, as vítimas já estava sendo atendidas e conduzidas para a unidade de saúde.